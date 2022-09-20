İspanya'nın gündemi: Vinicius Junior! Irkçı tezahüratlara İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de sessiz kalmadı!

İspanya La Liga'da Atletico Madrid ile Real Madrid takımları arasında oynanan maçta Real Madrid futbolcusu Vinicius Junior ırkçı saldırılara maruz kalmıştı. Harekete geçen Spor Yüksek Konseyi olayla ilgili soruşturma başlatırken yaşanan duruma ilişkin açıklama yapan İspanya Başbakanı Sanchez, üzüntü duyduğunu söyledi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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İspanya'nın gündemi: Vinicius Junior! Irkçı tezahüratlara İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de sessiz kalmadı!

Dünyanın en çok izlenen liglerinden biri olan İspanya La Liga'nın 6.haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya gelmişti. Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanan maçta Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior ırkçı tezahüratlara maruz kalmıştı.

İspanya'nın gündemi: Vinicius Junior! Irkçı tezahüratlara İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de sessiz kalmadı!

Yaşanan olay ülkede ve dünyada tepki toplarken "Toleranssızlığa Karşı Hareket" adlı örgüt Madrid derbisinde Vinicius'a yönelik ırkçı tezahüratlara karşı Nefret Suçlarıyla Mücadele Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Spor Yüksek Konseyi de Sportif Faaliyetlerde Şiddete Karşı Ulusal Komisyonu aracılığıyla soruşturma açtı.

İspanya'nın gündemi: Vinicius Junior! Irkçı tezahüratlara İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de sessiz kalmadı!

"ÇOK SERT BİR MESAJ BEKLERDİM"

Vinicius Junior'un yaşadığı ırkçılık olayı hakkında Başbakan Pedro Sanchez de açıklamada bulundu. Sanchez, bu konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada taraftarı olduğu Atletico Madrid'i çok yakından takip ettiğini ancak derbide yaşananlardan dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyledi. İspanya Başbakanı Sanchez, "Bu tip hareketlere karşı çok sert bir mesaj beklerdim. Takımımdan da bunu isteyeceğim." dedi.

İspanya'nın gündemi: Vinicius Junior! Irkçı tezahüratlara İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de sessiz kalmadı!

ATLETİCO MADRİD'DEN AÇIKLAMA

Atletico Madrid Kulübü yaşanan olayla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Toplumumuzun başına bela olan ve ne yazık ki sadece pazar günkü maçta değil, spor ve spor dışı birçok alanda ortaya çıkan ırkçı nitelikteki her türlü tutumu şiddetle kınıyoruz. Bu çirkin eyleme katılanların kimliklerinin tespit edilmesi ve eğer kulübe üye iseler yaptırım uygulanması için yetkililerle iletişime geçtik."

İspanya'nın gündemi: Vinicius Junior! Irkçı tezahüratlara İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de sessiz kalmadı!

ÇİRKİN BENZETME YAPILMIŞTI

İspanyol Futbol Menajerleri Birliği Başkanı Pedro Bravo, geçtiğimiz hafta bir televizyon programında attığı gol sonrasında sahada dans ettiği için Vinicius için "maymun" benzetmesi yapmıştı. Derbi maçında da bazı Atleticolu taraftarlar Vinicius'a karşı ırkçı tezahüratlarla sürdürmüşlerdi.

Atletico maçında takım arkadaşı Rodrygo'nun attığı gol sonrasında bu futbolcu ile birlikte sahada dans eden Vinicius, ırkçılığa karşı dans etmeye devam edeceğini açıklamıştı.

Vinicius, ırkçı söyleme tepki olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şöyle demişti:

"Başarılı bir Brezilyalı siyah futbolcunun mutluluğu Avrupa'nın sinirini bozuyor. 'Teninin rengi gözlerin parlaklığından daha önemli olduğu süre boyunca savaş olacaktır' ifadeleri benim vücudumda dövmedir ve bu her zaman aklımdadır. Hayatımın felsefesi daima budur. Dans etmeyi asla bırakmayacağım."

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