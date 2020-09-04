İspanyol basını duyurdu: Messi, Barcelona'da kaldı!

Dünya futbolunda tarihin en büyük yıldızlarından biri olarak görülen Lionel Messi, uzun süredir ayrılık dedikodularıyla ilgili spor basınını meşgul ediyordu. Menajeri olan babası Jorge Messi'nin son zamanlarda Barcelona yönetimiyle yaptığı görüşmeler sonuçlandı. Geçtiğimi haftalarda, takımın yeni sezon öncesinde yapılması gereken korona virüs testlerine de katılmayan Messi, kararını değiştirerek Barcelona'da kaldı.

TyC Sports'un geçtiği habere göre, babasıyla uzun bir görüşme yapan Messi, kararını değiştirdi. Sözleşmesi 2021 yılında bitecek olan Messi, 1 yıl daha takımda kaldıktan sonra yeni takımını belirlemeye karar verdi. 2020-2021 sezonunda da Barcelona'da top koşturacak olan Lionel Messi, sözleşmesinin resmen bitmesinin ardından yeni takımını belirleyecek.

Josep Bartemou ile görüşen Jorge Messi, Arjantinli yıldızın kararını değiştirdiğini yönetime bildirdi.

Takımda kalma kararı alan Messi, 26 Eylül’de oynanacak Villarreal karşılaşmasıyla birlikte sahalara dönebilecek.