İspanyol devinden dev takas!

Barcelona, Brezilyalı yıldızı Arthur'un 72 milyon euro ve 10 milyon euro bonuslar karşılığında Juve'ye transfer olduğunu açıklarken, karşılığında İtalyan ekibinden Boşnak orta saha Miralem Pjanic'i 60 milyon euro ve 5 milyon euro bonuslar karşılığında kadrosuna kattığını duyurdu.

147 MİLYON EURO BEDELLİ TAKAS!

Avrupa futbolundan transfer sezonunun ilk bombası geldi. Barcelona ve Juventus toplamda 147 milyon euro bedelli takası gerçekleştirdi.

4 yıllık sözleşme imzalanan Pjanic'in serbest kalma maddesinin ise 400 milyon euro olarak belirlendiği duyuruldu.

Katalan devi Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur'u 72 milyon euro artı 10 milyon euro bonuslar karşılığıjnda Juventus'a sattı.

MIRALEM PJANIC KİMDİR?

2016 yazında Juventus'un Roma'dan 32 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Bosna-Hersekli oyuncu, siyah-beyazlı forma altında bugüne dek çıktığı 171 resmi maçta 22 gol atıp 30 da asist yaptı.

ARTHUR MELO KİMDİR?

Arthur Melo 2018 yazında Brezilya ekibi Gremio'dan 30 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu. Barcelona'da 72 maçta forma giyen Arthur 4 gol 6 asistle oynadı.