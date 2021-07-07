Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararında, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı görev değişikliğine gidilerek Isparta İl Emniyet Müdürü görevine getirildi. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından Isparta İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? soruları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRÜ AHMET METİN TURANLI KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Cumhurbaşkanlığı onaylı atama kararı ile 7 Temmuz 2021 tarihinde Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Ahmet Metin Turanlı'nın kişisel hayatına dair veri bulunmamaktadır.

Araştırmalarımız devam etmekte olup, Zonguldak'tan Isparta'ya ataması gerçekleştirilen Aslan'ın hayatına ilişkin bilgiler edinildiğinde haberimiz güncellenecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.