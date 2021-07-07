Dilan Çiçek Deniz yeni bir aşka yelken açtı! İzlandalı Thor Saevarsson ile aşk yaşadığı ortaya çıktı!İnternette satılan zayıflama ilaçlarına dikkat! ÖldürüyorSON DAKİKA! Emeklilere büyük müjde: Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu! 13, 14, 15, 16 Temmuz'da hesaplarda!Ayrıldıkları iddia edilmişti! Gökhan Alkan aşka gelip Nesrin Cevadzede'ye romantik sözler sarf etti!Resmi Gazete'de yayımlandı: Bedelli askerlikte iki yılda yüzde 38 artış yaşandı! Yeni ücret 43 bin 150 TL!Copa America final maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?Kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak 2021? Kurban bayramı ikramiyesi ayın kaçında verilecek 2021?Bedelli askerlik ücreti 2021 ikinci dönem ne kadar oldu? Yeni bedelli askerlik ücreti Temmuz 2021Arjantin Kolombiya'yı eledi | Final biletini kaptı7 Temmuz 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı | Cam Tavanlar yeni ölümüyle Show TV'de
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Isparta İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Isparta İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Resmi Gazete'nin 7 Temmuz 2021 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Zonguldak İl Emniyet Müdürü görevinden alınarak Isparta İl Emniyet Müdürü görevine getirilen Isparta İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Isparta İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararında, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı görev değişikliğine gidilerek Isparta İl Emniyet Müdürü görevine getirildi. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından Isparta İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı kimdir? Nereli? Kaç yaşında? soruları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRÜ AHMET METİN TURANLI KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Cumhurbaşkanlığı onaylı atama kararı ile 7 Temmuz 2021 tarihinde Isparta İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilen Ahmet Metin Turanlı'nın kişisel hayatına dair veri bulunmamaktadır.

Araştırmalarımız devam etmekte olup, Zonguldak'tan Isparta'ya ataması gerçekleştirilen Aslan'ın hayatına ilişkin bilgiler edinildiğinde haberimiz güncellenecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT