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  3. Isparta Sağlık Müdürü Karakaya: Hastaların sadece yüzde 10'u hastanede

Isparta Sağlık Müdürü Karakaya: Hastaların sadece yüzde 10'u hastanede

Isparta İl Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya tarafından yapılan açıklamada, kentte bulunan koronavirüs pozitif vakalarının yüzde 90'ının evde olduğu belirtilerek hastaların yalnızca yüzde 10'luk kısmının hastanede yatırıldığı ifade edildi.

Isparta Sağlık Müdürü Karakaya: Hastaların sadece yüzde 10'u hastanede

Isparta İl Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya, kentte Covid- 19 testi pozitif olan vatandaşların yüzde 90'ının evinde olduğunu belirterek, "Biz sadece yüzde 10'unu hastanede yatırıyoruz" dedi.

Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında merkez köy ve mahalle muhtarları toplantısında konuşan İl Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya, koronavirüs testi pozitif çıkan vakalarla ilgili bilgi verdi. Karakaya, "Isparta'da koronavirüs testi pozitif olan vatandaşların hepsi hastanede yatacak diye bir şart yok. Şu an Isparta'da pozitif olan vatandaşlarımızın yüzde 90'ı evindedir. Sadece yüzde 10'unu hastanede yatırıyoruz. Birçok kişi ayakta atlatıyor. Ayakta atlatılması bu hastalığın önemsenmemesi anlamına gelmiyor. Şu an 163 filyasyon ekibimiz var. Bunların 71'i hekimli, 92'si de sağlık personeli filyasyon ekibi" diye konuştu.

Isparta Sağlık Müdürü Karakaya: Hastaların sadece yüzde 10'u hastanede

Sağlık Müdürü Karakaya, ayrıca kentte kamu kurumlarında önümüzdeki günlerde HES kodu uygulamasına gidileceğini söyledi. Karakaya, "HES kodu uygulamasıyla filyasyonda olan kişi otobüse ve uçağa binemiyor. Yakın zamanda alt yapısını hazırladığımızda, kamu binasına girmesini engelleyeceğiz. HES kodu almayan vatandaş giremeyecek" dedi.

Berna Akkaya
Editör


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