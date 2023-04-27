Isparta’da asayiş operasyonu! uygulamalarında 66 kişi tutuklandı!

Isparta'da 1-26 Nisan tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 600 şok uygulamada 7 bin 336 şahıs sorgulanırken 66 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Isparta’da asayiş operasyonu! uygulamalarında 66 kişi tutuklandı!

Isparta'da nisan ayında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 7 bin 336 şahıs sorgulanarak, yakalanan 66 şahıs tutuklandı.

Isparta’da asayiş operasyonu! uygulamalarında 66 kişi tutuklandı!

BİRÇOK ÇEŞİT SUÇTAN ARANAN VE KESİNLEŞEN HAPİS CEZASI OLAN ŞAHISLAR ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Isparta'da 1-26 Nisan tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 600 şok uygulamada 7 bin 336 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 aranan şahıs yakalandı. 3 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet kesici delici alet ele geçirilerek, gerekli işlemler yapıldı. Ayrıca 30 şahısla birlikte 4,94 gram metanfetamin, 2,85 gram eroin, 6,42 gram esrar ve 497 içimlik sentetik ecza uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranması ve kesinleşmiş hapis cezası olan, 5 yıl ve üzeri aranma kaydı bulunan 2 şahıs dahil olmak üzere yakalanan toplam 75 şahıstan 60'ı cezaevine teslim edilirken, 15 şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı. Üç fuhuş yakalamasında 7 şahsa işlem yapılarak, 57 bin 967 TL idari para cezası uygulandı. Isparta'da vatandaşların can ve mal güvenliği ile mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla kurulan özel ekipler vasıtasıyla meydana gelen 32 mala karşı olayda yapılan kamera, parmak izi, yüz tanıma vb. araştırmaları neticesinde 43 şüpheli şahsa işlem yapılarak, 6 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca elde edilen 110 bin TL değerindeki (25 gram altın bilezik, 4 adet motosiklet, 2 adet bisiklet, 6 adet elektronik eşya) suça konu eşya sahiplerine teslim edildi. Meydana gelen 26 dolandırıcılık olayının şüphelileri de tespit edilerek gerekli işlemler başlatıldı.

KAYNAK: İHA

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