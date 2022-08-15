Isparta'da doğa yürüyüşüne çıkan 4 arkadaştan kötü haber! Biri boğularak öldü, 3 kişi mahsur kaldı

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan 4 arkadaş kayboldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgede arama yapan AFAD ve JAK ekipleri, 1 kişinin cansız bedenini buldu, 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Isparta'da doğa yürüyüşüne çıkan 4 arkadaştan kötü haber! Biri boğularak öldü, 3 kişi mahsur kaldı

Alınan bilgilere göre doğa yürüyüşü yapmak için karar veren 4 arkadaş pazar günü sabah saatlerinde kent merkezinden yola çıkarak Sütçüler ilçesi Yeşildere köyünde hidroelektrik santralinin bulunduğu yere geldi. Daha sonra Yazılı Kanyon istikametine yürüyüşe çıkan 4 arkadaştan belli bir süre geçmesinin ardından yakınları haber alamadı.

Isparta'da doğa yürüyüşüne çıkan 4 arkadaştan kötü haber! Biri boğularak öldü, 3 kişi mahsur kaldı

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Durumun bildirilmesi üzerine AFAD, Jandarma Arama ve Kurtarma Timi (JAK), İz Takip Köpek Timi, Arama ve Kurtarma Köpek Timi, istihbarat timleri ve Sütçüler İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin katılımı ile dronlar da kullanılarak arama çalışması başlatıldı.

DEREYİ GEÇMEYİ ÇALIŞIRKEN BOĞULDU

Ekiplerin yaptıkları arama sonucu, bugün akşam saatlerinde kayıp kişilerden birinin cansız bedeni bulundu. Hayatını kaybeden kişinin dereyi geçmeyi çalışırken suda boğularak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Isparta'da doğa yürüyüşüne çıkan 4 arkadaştan kötü haber! Biri boğularak öldü, 3 kişi mahsur kaldı

3 KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kayıp 3 kişi, Yeşildere köyü Çürük mevkiinde bulunurken sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Şahısların bulunduğu yerin sarp ve kayalık alanda olması nedeniyle ekiplerin kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Isparta'da doğa yürüyüşüne çıkan 4 arkadaştan kötü haber! Biri boğularak öldü, 3 kişi mahsur kaldı

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çandır Yazılı Kanyon’da 4 kişinin kaybolduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve JAK ekipleri 1 kişinin hayatını kaybettiğini, diğer 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu tespit etmiştir. Mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

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