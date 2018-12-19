Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 14.45 sıralarında Muzaffer Türkeş Mahallesi Gölcük Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gölcük Caddesi'ne çıkan M.G. yönetimindeki 32 HB 103 plakalı otomobil ile Necati Y. (66) idaresindeki 32 LZ 858 plakalı otomobil Merko kavşağında çarpıştı. Kazada sürücülerden Niyazi Y. hafif şekilde yaralandı. İlk müdehalesi ola yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı