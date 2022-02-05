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Isparta'da okullar tatil mi? Isparta'da yüz yüze eğitime kaç gün ara verildi?

Isparta'da günlerdir elektrik kesintisi yaşanıyordu. Kentte yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, Isparta'da okullar tatil mi? Isparta'da yüz yüze eğitime kaç gün ara verildi? İşte detaylar...

Isparta'da okullar tatil mi? Isparta'da yüz yüze eğitime kaç gün ara verildi?

Isparta’da 3 Şubat günü saat 05.00 sıralarında başlayıp 11 saat aralıksız yağan karda metrekareye 55,6 kilogram yağış gerçekleşti. Yağış esnasında kırılan ağaç dalları elektrik tellerine zarar verince birçok mahallede elektrik kesintisi meydana geldi. Yaşananların ardından şehirde eğitim ve öğretimin devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu. Bu bağlamda, Isparta'da okullar tatil mi? Isparta'da yüz yüze eğitime kaç gün ara verildi? Detaylar haberimizde...

Isparta'da okullar tatil mi? Isparta'da yüz yüze eğitime kaç gün ara verildi?

ISPARTA'DA OKULLAR TATİL Mİ? ISPARTA'DA YÜZ YÜZE EĞİTİME KAÇ GÜN ARA VERİLDİ?

Bugün alınan kararla Isparta'da okullar 5 gün boyunca tatil edildi.

Isparta'da okullar tatil mi? Isparta'da yüz yüze eğitime kaç gün ara verildi?

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında bir araya geldi.

Kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma olaylarının gelecek hafta da devam etmesi riskinin bulunduğu ifade edildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu, 7 Şubat tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin yapılmasına karar verdi.

Isparta'da okullar tatil mi? Isparta'da yüz yüze eğitime kaç gün ara verildi?

Valilik tarafından oluşturulan kriz merkezi koordinesinde ekipler kar temizliği ve elektrik kesintisinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Kent merkezi ve ilçelerdeki bazı mahallelerde hala elektrik kesintisi devam ediyor.

Isparta'da okullar tatil mi? Isparta'da yüz yüze eğitime kaç gün ara verildi?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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