Akdeniz Bölgesinde bulunan Isparta, adını Türkiye'nin her yerine duyuran gülleri ile meşhurdur. Güllerinin dışında da birçok doğal güzelliği ve yöresel lezzeti bulunan Isparta'ya gelin yakından bakalım. İşte, Isparta'nın neyi meşhur? Isparta'da ne yenir? Gezilecek yerler... sorularının cevapları haberimizde....

ISPARTA'NIN NEYİ MEŞHUR? ISPARTA'DA NE YENİR?

Gül Reçeli

Gülleri ile meşhur olan Isparta'nın tadılması gereken en önemli yiyeceği gül reçelidir. Güllerden yapılan Gül Reçeli, gerçekten lezzetine doyamayacağınız eşsiz bir üründür.

Fırın Kebabı

Lavaş ekmeği ile servis edilen ve odun ateşinde pişirilen fırın kebabı, yapılırken kuzu etleri şişlere takılarak özel bir işlem ile pişirilir ve yemesi de oldukça keyiflidir.

Tandır Kebabı

Yine şehirde tadılması gereken yemeklerden birisidir. Pideyle beraber servis edilir ve çok ağır olmayan, hafif bir yemektir.

Sazan Dolması

Şehrin yöresel balık yemeklerindendir. Özel sosu ile fırında pişirilen bir yemek türüdür. Diğer balık yemeklerine göre tadı oldukça farklıdır. Sazanın içine daha önceden hazırlanan harç eklenir ve dikilir.

ISPARTA'DA GEZİLECEK YERLER

Sagalassos

Antik Yunan'da Pisidya'nın başkenti olan bu şehrin çoğu yapısı kısmen ayakta kalabilmiştir. Bunların en iyi durumda olanı ise tiyatro bölümüdür. Batı Toroslar'ın bir parçası olan Ağlasun dağının güney eteklerinde, 1450–1700 m yükseklikteki meyilli bir arazi üzerine kurulu kentin kalıntıları, doğu-batı yönünde 2.5 km, kuzey-güney yönünde ise 1,5 km'yi kapsayan bir alana yayılır. İlk olarak, 1706'da Fransız gezgin Paul Lucas tarafından keşfedilen Sagalassos'ta arkeolojik kazılar 1990'da başlatılmıştır.

Gökçay Mesireliği

Gölcük Gölü

Gölcük gölü, Isparta şehir merkezinin 8 km kadar güneybatısındaki volkanik göl. Denizden yüksekliği 1300 m, genişliği 2,5 km, derinliği 30 m olan bir maar gölüdür. Göl dibinden çıkan kaynaklar ve yağmur suları ile beslenir. Göl suları tatlıdır, bir süre Isparta şehir merkezinin içme suyu buradan karşılanmıştır. Göl 1991 yılında Tabiat parkı olarak tescil edilmiştir.

ISPARTA HAKKINDA

Lezzetli, uzun saplı, sert meyveli kirazı, gülü ve halısıyla meşhur, ayrıca ülkemizde en çok elma üretiminin yapıldığı Isparta, Göller bölgesinde yer alıyor. Floral ve yaban hayatı çeşitliliği bakımından oldukça zengin ve koruma altındaki milli parkları, antik kentleri, cami ve kiliseleri, üstelik kış sporlarına olanak tanıyan Davraz Kayak Merkezi ile ilde keşfedebileceğiniz çok şey var.