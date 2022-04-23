İspati ne demek, TDK'ya göre İspati kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İspati ne demek? İspati TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ispati kelimesi. Peki ispati ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ispati nedir, ispati kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İSPATİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İspati kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İspati kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre ispati kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İskambil kâğıdında sinek

