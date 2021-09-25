İspinoz ne demek, TDK'ya göre İspinoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İspinoz ne demek? İspinoz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ispinoz kelimesi. Peki ispinoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ispinoz nedir, ispinoz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İspinoz kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. İspinoz kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

İSPİNOZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İspinoz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İspinoz kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre ispinoz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İspinozgillerden, gagası kısa ve koni biçiminde, sırt tüyleri yeşilimtırak mavi, boynu ve karnı kırmızı renkte, güzel sesli bir kuş (Fringilla coelebs)



İSPİNOZ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- dağ ispinozu, kar ispinozu

