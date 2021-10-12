İspiralya ne demek, TDK'ya göre İspiralya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İspiralya ne demek? İspiralya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ispiralya kelimesi. Peki ispiralya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ispiralya nedir, ispiralya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İSPİRALYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İspiralya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İspiralya kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre ispiralya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gemi kamaralarını aydınlatmak için güvertelerde açılan küçük yuvarlak camlı kaporta

