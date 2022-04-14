İspirto ne demek, TDK'ya göre İspirto kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İspirto ne demek? İspirto TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ispirto kelimesi. Peki ispirto ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ispirto nedir, ispirto kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İSPİRTO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İspirto kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İspirto kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre ispirto kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alkol

- İçki



İSPİRTO CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Garip kıyafetli, ağızları ispirto kokan, gözleri kırmızı iki adamla gırtlak gırtlağa boğuşuyordu.



İSPİRTO KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ispirto ocağı, tuvalet ispirtosu

