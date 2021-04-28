İsra isminin anlamı nedir, İsra ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar İsra isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "İsra ismi ne demek, İsra ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte İsra isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

İsra İsminin anlamı nedir? TDK İsra anlamı:

Türk Dil Kurumu'nda İsra isminin anlamı bulunmamaktadır.

İsra İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da İsra ismi geçmektedir.

İsra isminin kökeni:

İsra ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 2300 kişi İsra ismini kullanmaktadır.

İsra isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

İsra isminin rengi:

Karanfil Pembesi

İsra ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

İsra isminin Harf Analizi Nedir ?

İsra ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

R : Akıllı, lider, sert

A : Öncü, lider, mantıklı

İsra isminin Numerolojisi Kaçtır?

İsra ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

İ : 12

S : 22

R : 21

A : 1

= 56 – İsra İsminin Numeroloji Toplamı 56’dir.

İsra ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda İsra isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

İsra isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

İ: 9 S: 1 R: 9 A: 1 = 20

2 + 0 = 2 Kader sayısıdır

İsra isminin 2 kader sayısına göre kişilik özellikleri

2 – Önsezileri güçlü ve kuvvetlidir. Başkaları ile işbirliği içerisinde hareket etmeyi sever ve etrafından olup biten olaylara karşısında aşırı derecede duyarlıdır. Tasarım ve olayları çabucak kavrama ve idrak yeteneği vardır. Barış ve sevgi doludur kişisel çatışmalardan kaçınır. Eleştiricidir fakat işbirliği ve digalog taraftarı olduğu için ortaklık kurulması için eşsiz bir kişiliğe sahiptir. kişisel olarak yaşamdaki detaylara takılmadan yalnız kalmamaya dikkat etmelidir.

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