İsrael Abia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsrael Abia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsrael Abia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İsrael Abia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İsrael Abia 10 Aralık 1993 tarihinde Enugu şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İsrael Abia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsrael Abia, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 5 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. İsrael Abia'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İsrael Abia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İsrael Abia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Sunshine Stars
5 Şubat 2020 yılında Enugu Rangers
9 Ağustos 2021 yılında Al-Rawdah SC
İsrael Abia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İsrael Abia şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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