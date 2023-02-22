İsrael Consul kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsrael Consul Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsrael Consul adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İsrael Consul Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İsrael Consul {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İsrael Consul Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına - tarihinde katılmıştır. İsrael Consul'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İsrael Consul Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İsrael Consul Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İsrael Consul şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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