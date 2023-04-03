İsrael Luna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsrael Luna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsrael Luna kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İsrael Luna ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İsrael Luna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsrael Luna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsrael Luna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsrael Luna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsrael Luna 23 Mart 2002 tarihinde San Luis Potosí şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Israel Luna López şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsrael Luna Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsrael Luna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Pachuca futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İsrael Luna'nin CF Pachuca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsrael Lunaboyu ve yaşı kaç

İsrael Luna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsrael Luna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İsrael Luna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsrael Luna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CF Pachuca U17

1 Temmuz 2020 yılında CF Pachuca U20

1 Temmuz 2022 yılında Pachuca II

1 Ocak 2023 yılında Pachuca

İsrael Luna kimdir

İsrael Luna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsrael Luna şuan CF Pachuca takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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İsrael Luna nereli

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