İsrafil Köse'nin ölümüne neden olan taksici hakkında karar verildi

Kadıköy'de 2016 yılının Ağustos ayında, motosikletiyle seyir halindeki oyuncu İsrafil Köse, park halinde bulunan ve sürücüsü Bekir Serkut Özhan'ın içinde olduğu ticari taksiyle çarpışmıştı.

Ünlü oyuncu, kazadan 2 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Taksi şoförü Bekir Serkut Özhan'ın “taksirle ölüme neden olma” suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Bekir Serkut Özhan ile taraf avukatları katıldı.

‘ÖZÜR BİLE DİLEMEDİ' DİYEREK ÜST SINIRDAN CEZA İSTEDİ

Ünlü oyuncunun ailesinin avukatı Asım Çeker tüm bilirkişi raporlarında sanığın kazanın oluşumunda asli derecede kusurlu olduğunu belirterek, “Sanığın yargılama aşamasında pişman olduğuna ilişkin bir beyanı ya da davranışı olmamıştır. Müvekkilden özür dahi dilememiştir” ifadelerini kullandı. Avukat Çeker, alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmesini talep etti. Beraatini isteyen sanık Bekir Serkut Özhan da, “Üzücü bir kazaydı. Olmaması gereken bir şeydi” dedi.

Olayın hayatını kaybeden oyuncu İsrafil Köse'nin alkollü olduğunu ve kazanın oyuncunun kusurundan kaynaklandığını öne süren sanığın avukatı Seher Ertürk ise, “Müvekkilim ailesi ile birlikte kazadan sonra geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştur. Beraatine karar verilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILDI, PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sanığın kullandığı araç ile yol kenarında park halindeyken kontrolsüz olarak cadde tarafındaki kapısını açarak motosikletle gelen İsrafil Köse'nin çarpmasına neden olduğunu belirten mahkeme hakimi, sanığın tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucunda ve asli kusurlu olarak geçiş üstünlüğüne riayet etmeyerek taksirle İsrafil Köse'nin ölümüne neden olduğunu belirtti. Sanığın duruşmalardaki iyi halini takdiri indirim nedeni sayan mahkeme 2 yıl 6 aya hapis cezasına hükmetti. Öte yandan mahkeme, bu hapis cezasını da 18 bin 200 lira adli para cezasına çevirdi.