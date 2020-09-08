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İsrail 50 Filistinli'yi gözaltına aldı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 50'den fazla Filistinli'yi gözaltına aldı. Filistinli Tutsaklar Kulübü yaptığı açıklamada çoğu gözaltının El Halil Valiliği'nde yaşandığını belirtti.

İsrail 50 Filistinli'yi gözaltına aldı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 50'den fazla Filistinli'yi gözaltına aldı.

İsrail işgali altında olan Batı Şeria'da İsrail ordusu en az 50 Filistinli'yi gözaltına aldı. Filistinli Tutsaklar Kulübü yaptığı açıklamada çoğu gözaltının El Halil Valiliği'nde yaşandığını belirtti. Bu baskının 2020 yılından bu yana kadarki en büyüğü olduğunu da belirtti. Filistinli Tutsaklar Kulübü "İsrail hapishanelerinde korona virüs yayılmaya devam ederken, Filistinlileri gözaltına almayı bir suç olarak görüyoruz " dedi.

İsrail 50 Filistinliyi gözaltına aldı​​​​​​​

Filistinli Tutsaklar Kulübü, El Halil kentinin Kudüs'ten s​​​​​​​onra en çok baskın yapılan şehir olduğunu sözlerine ekledi. Yerel kaynaklara göre gözaltılar sadece sivil Filistinleri değil bir dizi Hamas liderini ve Filistinli siyasetçileri de içeriyor.

İsrail 50 Filistinliyi gözaltına aldı



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