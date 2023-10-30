İsrail askerleri Hamas tarafından pusuya düşürüldü!

Savaşın 24. gününde tanklarıyla Gazze'ye giren İsrail ordusu hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Hamas tarafından pusuya düşürülen askerler Hamas ile çatıştı.

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İsrail askerleri Hamas tarafından pusuya düşürüldü!

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 24 gündür bomba yağdırıyor. Dün savaşta bir ilk yaşanırken, İsrail askerleri kuzey Gazze'deki bir tünel ağında pusu kuran Hamas üyeleriyle çatıştı. Görüntüler İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından paylaşılırken, çatışmalar sırasında çok sayıda militanın öldüğü ve Hamas'ın sürpriz bir saldırı peşinde olduğu öne sürüldü.

24 GÜNDÜR DEVAM EDEN SAVAŞTA BİR İLK

İsrail-Hamas savaşında 4. haftaya girilirken, gözler İsrail'in gerçekleştireceği büyük kara harekatına çevrildi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) haftalardır devam eden ağır bombardımanın ardından bölgeye daha fazla asker, tank ve zırhlı araç sevk ederken dün savaşta bir ilk yaşandı.

GÖRÜNTÜLERİ IDF PAYLAŞTI

İsrail askerleri kuzey Gazze'deki tünel ağında pusu kuran Hamas üyeleri ile çatıştı. İsrail Ordusu tarafından yayınlanan kamera görüntülerinde tankların ve buldozerlerin Gazze'nin kuzeyine girdiği görülürken, IDF yoğun çatışmalar sırasında çok sayıda teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

"YENİ BİR SÜRPRİZ SALDIRIYA HAZIRLANIYORLARDI"

IDF Hamas'ın yeni bir sürpriz saldırı için İsrail sınırını geçmeye hazırlandığını öne sürdüğü açıklamasında "Erez geçidi yakınlarında faaliyet gösteren IDF askerleri Gazze Şeridi'ndeki bir tünelden çıkan bir dizi terörist ile çatıştı." ifadelerini kullandı.

SAVAŞTA YENİ AŞAMAYA GEÇİLDİ

İsrail zırhlı kuvvetleri, Gazze'de Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın 'yeni bir aşama' olarak adlandırdığı yeni operasyonlara başladı. İsrail güçleri daha önce Gazze'ye küçük ölçekli birkaç kara saldırısı düzenlemişti ancak mevcut saldırı İsrail askerlerinin bölgedeki en uzun operasyonu oldu.

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