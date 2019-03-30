İsrail askerlerinden Filistin'deki barışçıl yürüyüşe saldırı!

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzey sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Nidal Sakr Amara ile Tamir Haşim Ebu'l Hayr ve 20 yaşındaki Muhammed Cihad Saad'ın şehit olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 316 kişinin yaralandığı, bu kişilerden 64'ünün gerçek, 16'sının plastik mermiyle vurulduğu,13'ünün mermi parçası, 223'ünün de gaz bombası ve başka sebeplerle yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 14'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Gazze sınırında 5 noktada bir araya gelen on binlerce Filistinli, İsrail'in topraklarından çekilmesi ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kalkmasını talep eden sloganlar attı. Gösterilere katılan Hamas Hareketi Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'ye yönelik her türlü saldırısına karşılık vereceklerini açıkladı.

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işleyeceği en ufak bir hatayı bile takipteyiz ve halkımızı müdafaa etmekten geri kalmayacağız." diyen Sinvar, tüm baskılara rağmen Filistin halkının dönüş hakkından feragat etmediğini ve ablukayı kırma yolunda ilerlediğini kaydetti.

Büyük Dönüş Yürüyüşleri ve Ablukayı Kırma Yüksek Konseyi'ne bağlı Hukuk Komitesi Üyesi Muntasır Ebu Sultan, Filistin halkının, topraklarına geri dönme hakkını ortaya koymak ve ablukanın kaldırılması için gösterilere katıldığını söyledi.

Ebu Sultan, geçen yıldan beri düzenlenen gösterilerin uluslararası camiaya, Filistin halkının gasp edilmiş haklarıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiği mesajını verdiğini kaydetti. Gösterilerin yapıldığı noktalarda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kurulan çadırlarda bazı kadınlar saçta ekmek pişirerek göstericilere dağıttı. Göstericilerden Eric el-Eşkar, Filistinli kadınların, 1948'de işgal edilen topraklarına dönme haklarını vurgulamak ve ablukayı kırmak için gösterilere katıldığını söyledi.

Gazze sınırının diğer tarafında ise İsrail ordusunun yoğun askeri varlığı dikkati çekti. Sınırın farklı bölgelerine keskin nişancılar için belirli aralıklarla kulübeler inşa eden İsrail ordusu, bölgede bulunan siperlerde çok sayıda asker konuşlandırdı. İsrail askerleri, sınıra yaklaşmaya çalışan Filistinli göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti, gaz ve ses bombaları kullandı