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İsrail Başbakanı Netanyahu canlı yayında koronavirüs aşısını yaptırdı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı.

İsrail Başbakanı Netanyahu canlı yayında koronavirüs aşısını yaptırdı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı oldu.

İsrail Başbakanı Netanyahu canlı yayında koronavirüs aşısını yaptırdı!

İsrail'de ilk Kovid-19 aşısı Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan kentinde bulunan Sheba Sağlık Merkezi'nde önce Netanyahu'ya ardından da Edelstein'e yapıldı.

Netanyahu, bu ayın sonunda "milyonlarca" doz aşının İsrail'e geleceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu canlı yayında koronavirüs aşısını yaptırdı!

Tüm İsraillileri Kovid-19 aşısı olmaya çağıran Netanyahu, "Sizleri aşı olmaya teşvik etmek ve örnek teşkil etmek amacıyla ilk aşının bana ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein'e yapılmasını talep ettim." ifadesini kullandı.

İsrail yönetimi, Pfizer ve BioNTech'den 8 milyon doz Kovid-19 aşısı alınması için anlaşmaya varmıştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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