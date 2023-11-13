İsrail Başbakanı Netanyahu haddini iyice aştı! Bu kez Arap liderleri tehdit etti!

İsrail Hamas savaşı 38. gününde devam ederken İsrail'in Gazze'deki sivillere karşı gerçekleştirdiği soykırımına karşı özellikle Arap ülkeleri başta olmak üzere her ülkeden farklı tepkiler geliyor. Bu kapsamda Yemen, İsrail'e savaş ilan ettiğini de açıklamıştı.

Bu durumu sindiremeyen Başbakan Binyamin Netanyahu, Savaş Bakanı Yoav Galant ve Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın katılımıyla ülkesinde bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda Gazze'ye desteğini açıklayan Arap ülke liderlerine tehdit gibi sözler sarf etti. Gazze'ye yapılan saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunan Netanyahu, İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin toplantısını da hedef aldı.

Toplantı sonrası ortak bildiri yayımlayan ve “Filistin’in hayatlarını, kutsallarını ve mallarını hedef alan İsrail saldırganlığına karşı meşru müdafaa hakkını destekliyoruz” sözleriyle Gazze direnişine destek veren ülkeleri hedef alan Netanyahu, sert sözlerle eleştiride bulundu.

"Bir taahhüdünüz var Hamas'a karşı"

Arap ülkeleri liderlerine tehditler savuran Netanyahu şu ifadeleri kullandı: