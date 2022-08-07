İsrail Gazze hava sahasına saldırmaya devam ediyor! Can kaybı 41'e yükseldi!

İsrail'in 5 Ağustos tarihinde başlatımış ve hala daha daha devam ettiği Gazze'de onlarca mazlum insan atılan bombalı saldırılar sonrası yaralanıyor ve hayatını kaybediyor. İsrail'İn saldrılara başladığı Cuma gününden bugüne kadar ölen kişi sayısı 41'e yükselirken yaralı sayısı da 311 oldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI SAYILARI AÇIKLADI

Filistin Sağlık Bakanlığında yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sayısı Cuma gününden bu yana 15'i çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 41 kişinin hayatı kaybbetiği bildirildi. Yaralı sayısının 311 olduğu bildirilirken, durumları hakkında bir bilgi verilmedi.

İKİ ASKERİ KARAKOL DA HEDEF ALINDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze şeridi içinde İslami Cihad'a ait olduğu gerekçesiyle iki askeri karakolun hedef alındığı belirtildi. Ordu, insansız hava aracıyla da havan fırlatılmakta kullanılan bir noktanın vurulduğunu açıkladı.

ÇOCUKLARINDA OLDUĞU CAN KAYIPLARI YAŞANIYOR

Filistin kaynakları, İsrail'in Gazze'nin şehir merkezinde bir mezarlığın yakınında bir at arabasına düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da olduğu can kayıpları yaşandığını aktardı. Gazze'nin kuzeyinde düzenlenen saldırıda da ölenlerin olduğu paylaşıldı.

GAZZE'DEN İSRAİL YÖNÜNE ROKET SALDIRILARI

Gazze'den akşam saatlerinde İsrail yönüne çok sayıda roket atıldı. Tel Aviv kenti ve çevresindeki Yafa, Holon, Bat Yam gibi bölgelerde saldırı sirenleri çaldı. İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'den ateşlenen füzelerin roketleri havada imha etmesi sonucu patlama sesleri geldiği bildirildi.