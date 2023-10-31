İsrail - Hamas savaşında son durum! Kassam Tugaylarından Gazze'ye tanklarla girmeye çalışan İsrail ordusuna ağır darbe

İsrail'in günlerce bombalayıp yerle bir ettikten sonra kara savaşı başlatarak girmeye çalıştığı Gazze'ye Kassam Tugaylarından ağır bir darbe aldı.

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İsrail - Hamas savaşında son durum! Kassam Tugaylarından Gazze'ye tanklarla girmeye çalışan İsrail ordusuna ağır darbe 1

Kassam Tugaylarının Telegram sayfasından yapılan açıklamada, "Savaşçılarımız düşman güçlerine karşı patlayıcılar ve otomatik silahlarla savaşıyor, Yasin 105 roketleriyle 4 askeri aracı hedef aldık." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'nin güneyinden sızan İsrail güçleriyle çatışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, yine Yasin 105 roketleriyle Gazze'nin kuzeybatısında bir İsrail buldozeri ve tankının vurulduğu bildirildi.

Dün akşam saaletinde de Hamas, Gazze sınırında işgalci İsrail güçlerine ait 6 askeri aracı daha imha ettiklerini duyurmuştu.

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