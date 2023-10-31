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İsrail - Hamas savaşında son durum! Kassam Tugaylarından Gazze'ye tanklarla girmeye çalışan İsrail ordusuna ağır darbe
İsrail'in günlerce bombalayıp yerle bir ettikten sonra kara savaşı başlatarak girmeye çalıştığı Gazze'ye Kassam Tugaylarından ağır bir darbe aldı.
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