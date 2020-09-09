İsrail hapishanelerindeki 29 Filistinli korona virüse yakalandı.

Filistinli Tutsaklar Kulübü, İsrail'in farklı hapishanelerinde korona virüsü bulaşmış Filistinlilerin sayısının 12 yeni vakanın tespit edilmesiyle 29'a yükseldiğini açıkladı.

Filistin'de İsrail tarafından tutuklanan veya gözaltına alınan Filistinlilerin durumu takip eden Filistinli Tutsaklar Kulübü, son yayınladığı raporunda İsrail hapishanelerindeki korona virüs bulaşmış Filistinlilerin sayısının 29 olduğunu duyurdu.

Filistinli Tutsaklar Kulübü, Batı Şeria'daki İsrail'e bağlı Ofer Cezaevi'nde 12 Filistinli de korona virüs tespit edildi. Filistinli Tutsaklar Kulübü, "Dün 5 vaka tespit edildiğini bugün sabah ise 7 vaka doğrulandı" dedi.

Filistinli Tutsaklar Kulübü tutuklu Filistinlerin durumu hakkında uyarı yaparak tutuklu Filistinlilerin güvenlik ve sağlığından İsrail'in sorumluluğu olduğunu vurguladı.