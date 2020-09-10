İsrail ile BAE arasındaki anlaşmada yeni detaylar: Görüşmeler 5 yıl önce başlamış

İlişkileri normalleştirme anlaşmasına varan İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkililerinin 2015 yılından bu yana bir dizi gizli görüşme yaptığı, görüşmelere eski İngiltere Başkanı Tony Blair'ın öncülük ettiği bildirildi. Israel Hayom gazetesinde yer alan haberde, İsrail ile BAE arasındaki gizli görüşmelerin eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın ara buluculuğunda 2015'te başladığı belirtildi.

SADECE İLK GÖRÜŞMEDE YER ALMIŞ

İki ülke arasında ilişkilerin normalleştirilmesi için yapılan gizli görüşmelere 2018 yılında istifa edene kadar İsrail adına Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eski danışmanı Yitzhak Molho'nun, BAE adına ise ismi açıklanmayan bir bakanın yürüttüğü ifade edildi. Londra, Abu Dabi başta olmak üzere bazı ülkelerde bir dizi gizli görüşme yapıldığı, Malho ve BAE'li bakan arasındaki ilk görüşmeye Blair'ın katıldığı ancak sonrakilerde yer almadığı dile getirildi.

MISIR VE ÜRDÜN'ÜN ARDINDAN BAE

Bu görüşmeler sonucunda Netanyahu ile BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan arasında telefon trafiği başladığı, İsrail Başbakanın 2018'de de Abu Dabi'ye gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasın varan üçüncü Arap ülkesi oldu.

