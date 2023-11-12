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İsrail katliama doymuyor! Şifa Hastanesinin ameliyathanesini vurdu iç burkan görüntüler
Gazze'de vahşete katliama soykırıma doymuyor savunmasız sivil insanları katleden İsrail son olarak insanlığın yok olduğunu gösteren alçakça bir saldırı ile Gazze'deki şifa hastanesinin ameliyathanesini vurdu. İç burkan görüntüler meydana geldi.
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