İsrail katliama doymuyor! Şifa Hastanesinin ameliyathanesini vurdu iç burkan görüntüler

Gazze'de vahşete katliama soykırıma doymuyor savunmasız sivil insanları katleden İsrail son olarak insanlığın yok olduğunu gösteren alçakça bir saldırı ile Gazze'deki şifa hastanesinin ameliyathanesini vurdu. İç burkan görüntüler meydana geldi.

YAYINLAMA
Google News
İsrail katliama doymuyor! Şifa Hastanesinin ameliyathanesini vurdu iç burkan görüntüler 1

Son dakika... Hükümetin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Şifa Hastanesine gün içinde füzelerle, roketlerle ve uçaklarla saldırı düzenlediği belirtildi.

DOĞUMHANE BİNASI VURULDU

İsrail ordusunun saldırıları sırasında, yoğun bakım ünitesi, doğumhane binası ile ameliyathane binasının son katını vurduğu ifade edilen açıklamada, ayrıca diyaliz bölümünün yanındaki alanın hedef alındığı ve mekanda yangın çıktığı kaydedildi.

2 BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, yoğun bakımda olan bir hasta ile prematüre 2 bebeğin hayatını kaybettiği, ameliyathanelerde hizmetin durması nedeniyle 5 yaralının da yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail askerlerinin, hastane binasından çıkan bazı Filistinlileri doğrudan hedef aldığı, sağlık ekiplerinin yoğun saldırılar nedeniyle müdahale edemediği aktarılan açıklamada, İsrail'in hareket halindeki her şeyi hedef aldığı bildirildi.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun, aralıksız saldırdığı Gazze Şeridi'nde Şifa Hastanesi ile çeşitli hastanelerin çevrelerini kuşatma altında tuttuğunu belirtiyor.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
İsrail'in Gazze katliamına uzun süre sessiz kalan Avrupa birliği (AB) Gazzede derhal ateşkes çağrısında bulundu
İsrail'in Gazze katliamına uzun süre sessiz kalan Avrupa birliği (AB) Gazzede derhal ateşkes çağrısında bulundu
İsrail katliama doymuyor! Şifa Hastanesinin ameliyathanesini vurdu iç burkan görüntüler
İsrail katliama doymuyor! Şifa Hastanesinin ameliyathanesini vurdu iç burkan görüntüler
İBB Gazze katliamına sessiz kaldı, israil mallarına boykota katılmadı, üstelik İBB kart ile öğrencileri Starbucks'a böyle yönlendirdi
İBB Gazze katliamına sessiz kaldı, israil mallarına boykota katılmadı, üstelik İBB kart ile öğrencileri Starbucks'a böyle yönlendirdi
Trump'dan çok dikkat çekici Erdoğan açıklaması: 'Erdoğan çok sert konuştu bu hiç iyiye işaret değil'
Trump'dan çok dikkat çekici Erdoğan açıklaması: 'Erdoğan çok sert konuştu bu hiç iyiye işaret değil'
Başkan Erdoğan’dan AYM ve Yargıtay krizi açıklaması. gerekirse iki başkan ile görüşürüm
Başkan Erdoğan’dan AYM ve Yargıtay krizi açıklaması. gerekirse iki başkan ile görüşürüm
Gazze Şifa Hastanesi Direktörü Salmiya açıkladı: 'Durum tamamen kontrolden çıktı, yüzlerce ceset çürüyor'
Gazze Şifa Hastanesi Direktörü Salmiya açıkladı: 'Durum tamamen kontrolden çıktı, yüzlerce ceset çürüyor'
Son Haberler
Özgür Özel namus şeref sözü demiş ön seçim vaadinde bulunmuştu, genel başkan olduktan sonra çark etti
Özgür Özel namus şeref sözü demiş ön seçim vaadinde bulunmuştu, genel başkan olduktan sonra çark etti
Kazıdıkça yenisi çıkıyor! Tüm dünyanın gözü Karadeniz'deki 600 yıllık sırda!
Kazıdıkça yenisi çıkıyor! Tüm dünyanın gözü Karadeniz'deki 600 yıllık sırda!
Düğünde inanılmaz olay yaşandı! silahıyla havaya ateş açan damat kazayla gelin arabasının şoförünü vurdu
Düğünde inanılmaz olay yaşandı! silahıyla havaya ateş açan damat kazayla gelin arabasının şoförünü vurdu
Nevşehir'de karayolunda seyreden bir tırın kasasına binen vatandaş canını hiçe saydı, rahatlığı ’pes’ dedirtti
Nevşehir'de karayolunda seyreden bir tırın kasasına binen vatandaş canını hiçe saydı, rahatlığı ’pes’ dedirtti
Sağlık çalışanları örgütü açıkladı! 'Şifa Hastanesi'nde 2 prematüre bebek hayatını kaybetti ve diğer 37 prematüre bebeğin hayatı büyük tehlikede'
Sağlık çalışanları örgütü açıkladı! 'Şifa Hastanesi'nde 2 prematüre bebek hayatını kaybetti ve diğer 37 prematüre bebeğin hayatı büyük tehlikede'
Dev dalgalar sahili dövdü! Rüzgarın hızı 90 kilometreyi buldu, arabalı feribotta zor anlar yaşandı
Dev dalgalar sahili dövdü! Rüzgarın hızı 90 kilometreyi buldu, arabalı feribotta zor anlar yaşandı
Duygu dolu anlar...Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden ATA'ya saygı!
Duygu dolu anlar...Özel Pendik Bölge Hastanesi'nden ATA'ya saygı!
Çok Okunanlar
Kazıdıkça yenisi çıkıyor! Tüm dünyanın gözü Karadeniz'deki 600 yıllık sırda!
Kazıdıkça yenisi çıkıyor! Tüm dünyanın gözü Karadeniz'deki 600 yıllık sırda!
Düğünde inanılmaz olay yaşandı! silahıyla havaya ateş açan damat kazayla gelin arabasının şoförünü vurdu
Düğünde inanılmaz olay yaşandı! silahıyla havaya ateş açan damat kazayla gelin arabasının şoförünü vurdu
İBB Gazze katliamına sessiz kaldı, israil mallarına boykota katılmadı, üstelik İBB kart ile öğrencileri Starbucks'a böyle yönlendirdi
İBB Gazze katliamına sessiz kaldı, israil mallarına boykota katılmadı, üstelik İBB kart ile öğrencileri Starbucks'a böyle yönlendirdi
Özgür Özel namus şeref sözü demiş ön seçim vaadinde bulunmuştu, genel başkan olduktan sonra çark etti
Özgür Özel namus şeref sözü demiş ön seçim vaadinde bulunmuştu, genel başkan olduktan sonra çark etti
Dini nikahlı hamile eşini cinsel ilişki sırasında öldürmüştü! Savunması pes dedirtti!
Dini nikahlı hamile eşini cinsel ilişki sırasında öldürmüştü! Savunması pes dedirtti!
Antalya'da korkutan deprem! AFAD depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı
Antalya'da korkutan deprem! AFAD depremin büyüklüğünü 4,2 olarak açıkladı
Dört gözle bekleniyordu! Çalışmayan emekliliklerin ikramiye ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
Dört gözle bekleniyordu! Çalışmayan emekliliklerin ikramiye ödemeleri hesaplara yatmaya başladı
Yorumlananlar
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Artvin Yusufeli kaymakamına yakışmayan hareket! Döneri yedi, hesabı ödemeden gitti!
Deniz Akkaya'ya Dilan Polat'ın kayınvalidesinden çok sert tepki! "Sen git o yamuk ..."
Deniz Akkaya'ya Dilan Polat'ın kayınvalidesinden çok sert tepki! "Sen git o yamuk ..."
TFF, Türk futbolunu çalkalayan bahis, kara para ve hakemler hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi
TFF, Türk futbolunu çalkalayan bahis, kara para ve hakemler hakkındaki iddialara tek tek cevap verdi