İsrail Ordu sözcüsü duyurdu! Gazze'ye karadan rehine operasyonu başladı!

7 Ekim'den bu yana Gazze'yi havadan bombalayan İsrail, söylentilerin ardından bugün kara operasyonu başlattı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, "Rehineler için sınırlı kara operasyonu yapılıyor" ifadelerini kullandı.

ARALIKSIZ BOMBALIYORLAR

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail son olarak da sivillerin sığındığı bir hastaneyi vurmuş ve yüzlerce insanı katletmişti.

HAMAS'IN ELİNDE 222 REHİNE VAR

Saldırılarda 17. güne girilirken İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu başlatacağı iddia ediliyordu. Bugün beklenen gerçekleşti ve İsrail ordusu, Hamas tarafından rehin alınan vatandaşlarını kurtarma maksadıyla Gazze'ye girdiklerini duyurdu. Ordu Sözcüsü Hagari, "Militanları ortadan kaldırmak ve kaçırılan kişileri aramak için gece Gazze Şeridi'ne girdik. Esirlerin serbest bırakılması ve ailelerine teslim edilmesi için her yöntemi kullanacağız" dedi. İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas tarafından rehin tutulduğu teyit edilen kişi sayısının 222 olduğunu açıkladı. Sözcü rehinelerin arasında yabancı uyruklu kişilerin de olduğunu, bunların kimliklerinin tespit edilmesinin ve ailelerine haber verilmesinin zaman aldığını söyledi.

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CAN KAYBI 5 BİNE DAYANDI

Öte yandan İsrail gece boyunca Gazze'ye bombardıman yağdırdı. Kentin dört bir yanı enkaza dönerken, ara ara hava saldırıları sürüyor. 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 4 bin 700'e yükseldi.