İsrail ordusunda Netenyahu rahatsızlığı! 'Yaptığı utanç verici'

İsrail'de Hamas'ın saldırısının tahmin edilememesi ve dünyada büyük bir prestij kaybı yaşanması orduda büyük rahatsızlık yaratarak Binyamin Netanyahu hakkında çok sert eleştiriler yapılmaya başlandı.

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İsrail ordusunda Netenyahu rahatsızlığı! 'Yaptığı utanç verici'

İsrail merkezli Haaretz gazetesi ordudan bir yetkiliye dayandırarak yayımladığı haberde, Netanyahu'nun İsrail ordusunu Hamas saldırısını tahmin edememekle suçlamak için çaba sarf ettiği aktarıldı.

'YAPTIĞI UTANÇ VERİCİ'

"Netanyahu, ordu aleyhinde delil topluyor. Yaptığı özel görüşmelerde neden suçlanmayacağını açıklıyor ve sürekli istihbarat bilgisi almadığını söylüyor." ifadesi kullanılan haberde, bir başka ordu yetkilisinin ise Netanyahu'nun yaptığı şeyin "utanç verici" olduğunu söylediği aktarıldı.

İsrail Başbakanı'nın savaşın başlamasından 4 gün sonra savaş muhabirleriyle koordinasyon için iyi bir sözcü atadığı belirtilen haberde, sözcünün daha önce orduya bağlı Batı Şeria Tümeni Sözcüsü olarak çalıştığı ve görevi sırasında savaş muhabirleriyle tanıştığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusunda netenyahu rahatsızlığı! 'Yaptığı utanç verici'

'ŞÜPHELİ ATAMA'

Yapılan bu atamanın özellikle savaş çıktığı sırada yapılmasının, normal olmadığı kaydedilen haberde, üst düzey askeri komutanların saldırıyı öngörememenin sorumluluğunu üstlendiği, Netanyahu'nun ise hiçbir şekilde sorumluluk almadığı dikkate alındığında "atamanın şüpheli olduğu" değerlendirmesi yapıldı.

Haberde ayrıca, "Netanyahu'nun savaşın başlangıcından bu yana uzun yıllardır ilk kez İsrail'deki çeşitli medya kuruluşlarının başkanlarıyla bir araya geldiğine" dikkat çekildi.

İsrailli analistler de İsrail güvenlik servislerinin saldırıyı tahmin edememesinin "siyasi yansımaları olacak feci bir başarısızlık" olduğu değerlendirmesinde bulunuyor.

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