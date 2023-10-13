İsrail polisi Cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere saldırdı! Gaz attılar!

Hamas'ın İsrail'e büyük Aksa Tufanı verdiği operasyon sonrası İsrail kontrolündeki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gerilim yükseliyor.
CUMA NAMAZINA GAZLI BOMBAYLA ENGELLEDİLER
İsrail polisi, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesine gelen Filistinlilere engel oldu.
Bunun üzerine Filistinliler, cuma namazını Ras El-Amud bölgesindeki bir caddede kılmak istedi.
İsrail polisi gruba gaz bombası ve plastik mermilerle müdahale etti.
SECCADELER YOLDA KALDI
Müdahalenin ardından seccadeler ve ayakkabılar sokak ortasında kaldı.