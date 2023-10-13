İsrail polisi Cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere saldırdı! Gaz attılar!

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya girmelerini engellediği Filistinli grubun cuma namazını Ras El-Amud bölgesindeki caddede kılmasını gaz bombası, plastik mermi ve atlarla engelledi.

YAYINLAMA
Google News
İsrail polisi Cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere saldırdı! Gaz attılar!

Hamas'ın İsrail'e büyük Aksa Tufanı verdiği operasyon sonrası İsrail kontrolündeki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gerilim yükseliyor.

CUMA NAMAZINA GAZLI BOMBAYLA ENGELLEDİLER

İsrail polisi, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir Bölgesine gelen Filistinlilere engel oldu.

Bunun üzerine Filistinliler, cuma namazını Ras El-Amud bölgesindeki bir caddede kılmak istedi.

İsrail polisi gruba gaz bombası ve plastik mermilerle müdahale etti.

SECCADELER YOLDA KALDI

Müdahalenin ardından seccadeler ve ayakkabılar sokak ortasında kaldı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Gazze'de hayat tamamen durdu! Şehir tamamen karanlığa gömüldü, Hastaneler çalışamıyor!
Gazze'de hayat tamamen durdu! Şehir tamamen karanlığa gömüldü, Hastaneler çalışamıyor!
Filistin'den son durum: Ölü sayısı 950 geçti!
Filistin'den son durum: Ölü sayısı 950 geçti!
Devlet Bahçeli İsrail, Filistin savaşı için konuştu: Ateşkes derhal tesis edilmeli
Devlet Bahçeli İsrail, Filistin savaşı için konuştu: Ateşkes derhal tesis edilmeli
İsrail'deki müzik festivalinde ölenlerin sayısı açıklandı
İsrail'deki müzik festivalinde ölenlerin sayısı açıklandı
Son Haberler
UEFA, EURO 2032 için Türkiye'nin önerdiği 10 stadı resmen duyurdu, İşte o statlar
UEFA, EURO 2032 için Türkiye'nin önerdiği 10 stadı resmen duyurdu, İşte o statlar
Büyükelçiler toplantısı için İstanbul'a gelen Rus diplomat otel odasında ölü bulundu!
Büyükelçiler toplantısı için İstanbul'a gelen Rus diplomat otel odasında ölü bulundu!
Altın alacaklara İslam Memiş'ten uyarı geldi! 'Sakın acele etmeyin'! Güncel Gram Çeyrek altın fiyatları
Altın alacaklara İslam Memiş'ten uyarı geldi! 'Sakın acele etmeyin'! Güncel Gram Çeyrek altın fiyatları
İsrail'in Filistinlilere 24 saat içinde boşaltın talimatına Dışişleri Bakanlığı'ndan jet tepki
İsrail'in Filistinlilere 24 saat içinde boşaltın talimatına Dışişleri Bakanlığı'ndan jet tepki
Gıda, Elektrik ve yakıt yok! İsrail'den Gazze'ye tam abluka emri!
Gıda, Elektrik ve yakıt yok! İsrail'den Gazze'ye tam abluka emri!
Dünya esir alınırken etrafa gülücükler saçan İsrailli kadını konuşuyor!
Dünya esir alınırken etrafa gülücükler saçan İsrailli kadını konuşuyor!
Çok Okunanlar
Altın, Dolar, Euro ve Borsa'da son durum ne, kaç TL'den alınıp satılıyor? 13 Ekim Cuma güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları
Altın, Dolar, Euro ve Borsa'da son durum ne, kaç TL'den alınıp satılıyor? 13 Ekim Cuma güncel Altın, Dolar, Euro fiyatları
Esnafa EYT müjdesi, Yaşa takılan milyonlarca esnaf EYT kapsamında emekli olabilecek, İşte detaylar
Esnafa EYT müjdesi, Yaşa takılan milyonlarca esnaf EYT kapsamında emekli olabilecek, İşte detaylar
UEFA, EURO 2032 için Türkiye'nin önerdiği 10 stadı resmen duyurdu, İşte o statlar
UEFA, EURO 2032 için Türkiye'nin önerdiği 10 stadı resmen duyurdu, İşte o statlar
Altın alacaklara İslam Memiş'ten uyarı geldi! 'Sakın acele etmeyin'! Güncel Gram Çeyrek altın fiyatları
Altın alacaklara İslam Memiş'ten uyarı geldi! 'Sakın acele etmeyin'! Güncel Gram Çeyrek altın fiyatları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Aksa Tufanı' operasyonu ile ilgili ilk açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Aksa Tufanı' operasyonu ile ilgili ilk açıklama!
Hamas'ın hava saldırısında İsrailli siviller çöp konteynırlarına saklandı!
Hamas'ın hava saldırısında İsrailli siviller çöp konteynırlarına saklandı!
Yorumlananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Emekli memurlarının beklediği haberi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Emekli memurlarının beklediği haberi verdi
Dizel araca yanlışlıkla mazot yerine benzin dolduruldu! Yarım milyon zarar etti!
Dizel araca yanlışlıkla mazot yerine benzin dolduruldu! Yarım milyon zarar etti!
El Kassam Tugayları, İsrail askerlerini esir alıp tankları ele geçirdi
El Kassam Tugayları, İsrail askerlerini esir alıp tankları ele geçirdi
Pendikspor teknik direktörü Osman Özköylü'den çok konuşulacak istifa açıklaması! 'Pendikspor benim çocuğum, çocuğumu bırakmam'
Pendikspor teknik direktörü Osman Özköylü'den çok konuşulacak istifa açıklaması! 'Pendikspor benim çocuğum, çocuğumu bırakmam'