İsrail polisinden iğrenç müdahale! Namaz kılmak isteyen Filistinlilere TOMA'larla tazyikli lağım suyu sıkıldı!

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlileri insanlık dışı muamelesi büyük tepki çekti. Polisler sokaklarda cuma namazı kılmak isteyen Müslümanlara TOMA'lara tazyikli lağım suyu sıktı.

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İsrail polisinden iğrenç müdahale! Namaz kılmak isteyen Filistinlilere TOMA'larla tazyikli lağım suyu sıkıldı!

İsrail Hamas savaşına dünya seyirci kalmaya devam ederken abluka altına alınan Gazze'den yürekleri yakan çok acı görüntüler gelmeye devam ediyor.

İsrail askeri güçleri hiçbir ayrım yapmadan havadan karadan saldırının şiddetini artarak Filistinlilere saldırmaya devam ediyor..

Bu gelişmeler yaşanırken Müslümanlar için önemli bir yere sahip olan Cuma namazı için hiç hoş olmayan görüntüler ortaya çıktı.

CUMA GERGİNLİĞİ

İsrail polisi Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Müslümanlara gaz bombası ve plastik mermilerle girişine engel oldu.

TAZYİKLİ LAĞIM SUYU SIKTILAR

Polislerin güvenlik barikatları nedeniyle Mescid-i Aksa'ya giremeyen Müslümanlar ise caddelerde ve mahalle aralarında toplanarak namaz kılmak istedi. İsrail polisi bu duruma da müsaade etmeyerek TOMA araçlarıyla çok kötü kokan bir su ile müdahale de bulundu.

İsrail polisinden Filistinlilere iğrenç müdahale! Namaz kılmak isteyen Filistinlilere TOMA'larla tazyikli lağım suyu sıkıldı!

GAZETECİLER ORTAYA ÇIKARTTI

TOMA'lardan sıkılan su sonrası büyük koku rahatsızlığı yaşayan bölgedeki gazeteciler ise sıkılan suyun lağım suyu olarak belirlediklerini ifade etti.

O anda olay yerinde bulunan Türk gazeteci Adem Metan ise o iğrenç müdahaleyi böyle anlattı:

Kudüs'teyiz, hemen arkamızda Mescid-i Aksa var. Bir detay paylaşmak istiyorum. Cuma namazı öncesi sizlere de aktarmaya çalıştık burada İsrail polisi vatandaşları buraya almak istemedi. Vatandaşlar yollara seccadelerini açtı tam namaz kılacaklardı ki bir arbede yaşandı.

İsrail polisi biber gazı attı ve TOMAlarla saldırdı. Gerçekten TOMAlar geldikten sonra inanılmaz bir koku geldi. Kötü kokunun sebebini merak ettik ve TOMAlarla atılan suyun tazyikli suyun lağım suyu olduğunu öğrendik. Buradaki kaynaklardan da bunu doğruladık. Bu insanlık adına çok üzücü bir durum.

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