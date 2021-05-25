ŞOK 26 Mayıs aktüel ürünler kataloğu 2021 | Spor aletleri uygun fiyatlarla ŞOK'ta!25 Mayıs 2021 Salı TV8 Yayın Akışı | Survivor 2021 TV8'deBoğaziçi Beton sahibi kimdir? | Boğaziçi Beton kimin? Sahibi kim? | Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim ZenginBoğaziçi Beton halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Boğaziçi Beton halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?25 Mayıs 2021 Salı Star TV Yayın Akışı | Yeni Nesil Ajan XXX 3 Star'da25 Mayıs 2021 Salı Show TV Yayın Akışı | Düğüm Salonu Show'daKutlu Adalı kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden, nasıl öldü? | Kutlu Adalı cinayeti tüm detaylarıTuba Büyüküstün gönlünü Erdinç Çatak'a kaptırdı!SON DAKİKA! Sedat Peker'in iddialarına bir yanıt da Bakan Muş'tan: O tarihlerde peynir ithal edilmedi!ÖSYM sınav görevli ücretleri 2021| LGS ve YKS sınav görevi ücretleri 2021
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı "Saldırılar karşısında eli kolu bağlı kalmayacağız"

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı "Saldırılar karşısında eli kolu bağlı kalmayacağız"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 11 gün süren saldırılarında Hamas'ın askeri kanadından hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Törende Filistin direnişinin İsrail'in herhangi bir saldırısında eli kolu bağlı kalmayacağını belirtildi.

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı "Saldırılar karşısında eli kolu bağlı kalmayacağız"

Hamas Hareketi Gazze Şura Konseyi Başkanı Usame el-Mezini, Filistin direnişinin İsrail'in herhangi bir saldırısında eli kolu bağlı kalmayacağını belirterek, ülkenin kutsallarından gelecek savunma çağrılarına cevap vereceklerini söyledi.

"ULUSLARARASI CEZA MAHKEMELERİNE ÇAĞRI"

"Direnişin kullandığı silah gücü, hazırladığının basit bir kısmıdır" diyen Mezini, direnişin askeri gücünün İsrail saldırılarında oldukça küçük bir zarar gördüğünü, bunun da düşmanın tahmin ettiğinden çok daha kısa süre içinde telafi edileceğini belirtti. Mezini ayrıca, Filistin yönetimine, işgal güçlerinin Gazze'de yaptıklarından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesine şikayet edilmesi çağrısında bulundu.

Hamas Hareketi'nin Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar da 11 gün süren İsrail saldırılarının bitmesinin ardından düzenlenen törene katılarak ikinci kez kameralar önüne çıkmış oldu. Tören sırasında konuşma yapmayan Sinvar, basın mensuplarına da herhangi bir açıklamada bulunmadı. Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, İsrail tarafından aranan simalar arasında yer alıyor.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı "Saldırılar karşısında eli kolu bağlı kalmayacağız"

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı "Saldırılar karşısında eli kolu bağlı kalmayacağız"

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı "Saldırılar karşısında eli kolu bağlı kalmayacağız"

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı "Saldırılar karşısında eli kolu bağlı kalmayacağız"

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı "Saldırılar karşısında eli kolu bağlı kalmayacağız"

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı "Saldırılar karşısında eli kolu bağlı kalmayacağız"

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı "Saldırılar karşısında eli kolu bağlı kalmayacağız"

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı "Saldırılar karşısında eli kolu bağlı kalmayacağız"

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı "Saldırılar karşısında eli kolu bağlı kalmayacağız"

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı "Saldırılar karşısında eli kolu bağlı kalmayacağız"

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı "Saldırılar karşısında eli kolu bağlı kalmayacağız"

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı "Saldırılar karşısında eli kolu bağlı kalmayacağız"

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı "Saldırılar karşısında eli kolu bağlı kalmayacağız"

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı "Saldırılar karşısında eli kolu bağlı kalmayacağız"

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı "Saldırılar karşısında eli kolu bağlı kalmayacağız"

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı "Saldırılar karşısında eli kolu bağlı kalmayacağız"

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı "Saldırılar karşısında eli kolu bağlı kalmayacağız"

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı "Saldırılar karşısında eli kolu bağlı kalmayacağız"

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı "Saldırılar karşısında eli kolu bağlı kalmayacağız"

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler anıldı "Saldırılar karşısında eli kolu bağlı kalmayacağız"

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT