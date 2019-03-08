İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Filistin direnişine ait bir mevziye hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının Han Yunus kentinin batısında Filistin direnişine ait bir mevziye 6 füze attığı bildirildi. Saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

İsrail ordusu saldırıdan önce, İsrail'in güneyindeki Aşkelon bölgesine Gazze'den 2 füze atıldığını ve atılan füzelerin hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini açıklamıştı.