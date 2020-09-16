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İsrail savaş uçaklarından Gazze’ye saldırı

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. İsrail'in Gazze saldırılarında, Deyr el-Belah ve Beyt Lahya bölgelerindeki Hamas'a ait 2 mevzi hedef aldığı belirtildi.

İsrail savaş uçaklarından Gazze’ye saldırı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yenilenmesi bölgede endişe yaratırken, gece saatlerinde gerçekleşen saldırıda Gazze'nin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

İsrail savaş uçakları, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda Deyr el-Belah ve Beyt Lahya bölgelerindeki Hamas'a ait 2 mevzi hedef alındı. Gazze'deki yerel kaynaklar saldırıda yaralı veya can kaybı yaşanmadığını ancak yangın çıktığını ve saldırıların gerçekleştirildiği bölgelerde bulunan evlerde maddi hasar meydana geldiğini aktardı. İsrail ordusu dün akşam Gazze'den İsrail'in güneyine birkaç roket atıldığını duyurmuştu.

İsrail savaş uçaklarından Gazze’ye saldırı



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