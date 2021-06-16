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İsrail şiddeti durmak bilmiyor! Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi

Acımasız saldırıları ile müslümanları katleden İsrail ateşkesin ardından ilk saldırısını düzenleyerek, Gazze Şeridi'nde Filistin direniş gruplarına ait iki mevziye hava saldırısı düzenledi.

İsrail şiddeti durmak bilmiyor! Gazze Şeridi'ne hava saldırıları düzenledi

Filistin halkının çektiği zulüm bitmiyor. İsrail acımasız saldırılarını sürdürmeye devam ediyor.  İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde Filistin direniş gruplarına ait iki mevziye hava saldırısı düzenledi.

SAVAŞ UÇAKLARI GAZZE'Yİ BOMBALADI

İsrail uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda yer alan Muin bölgesinde Filistin direniş güçlerine ait bir mevziyi füzelerle hedef aldı. Uçaklar ayrıca Gazze'nin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde Filistin direniş güçlerine ait bir mevziyi de bombaladı. Filistin Sağlık Bakanlığı, henüz saldırıda yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapmadı.

İsrail şiddeti durmak bilmiyor! Gazze Şeridine hava saldırıları düzenledi

İSRAİL ATEŞKESİ YİNE BOZDU

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, hava saldırısının Gazze'den İsrail tarafına gönderilen yanan balonlara karşılık düzenlendiği ifade edildi. İsrail ordusu 21 Mayıs'taki ateşkesten bu yana Gazze'ye ilk kez saldırı düzenledi. İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmişti.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

İsrail şiddeti durmak bilmiyor! Gazze Şeridine hava saldırıları düzenlediİsrail şiddeti durmak bilmiyor! Gazze Şeridine hava saldırıları düzenledi

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