İsrail Suriye'ye füzeyle saldırdı! Yaralılar var

İsrail, Suriye'nin Hama bölgesinde bulunan Masyaf kentini füze ile hedef aldı. Suriye hava savunma sistemlerinin karşılık verdiği saldırılarda, Akdeniz tarafından gönderildiği düşünülen bazı füzeler havadayken imha edildi.

2 SİVİLİN YARALANDIĞI AÇIKLANDI

İsrail'in düzenlediği füze saldırısında şu ana kadar 2 sivilin yaralandığı belirtilirken, Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in bölgedeki İran destekli milisleri ve mühimmat depolarını hedef aldığı ifade edildi.

EN AZ 9 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gözlemevi tarafından yapılan başka bir açıklamada ise, Suriye'nin doğusundaki ABD kuvvetlerinin de İran yanlısı milislere yönelik saldırılarını sıklaştırdığı ve son 24 saat içinde en az 9 kişiyi öldürdüğü belirtildi. İsrail bu yıl içerisinde Suriye'nin çeşitli noktalarına birçok kez saldırılar düzenlemiş fakat bunların birçoğunu kabul etmemişti.