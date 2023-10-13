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İsrail tarafından abluka altına alınarak ölüme terk edilen Gazze halkına ilk insani yardım Türkiye'den
İsrail tarafından günlerdir bombalanan, elektriği, suyu kesilen gıda girişine izin verilmeyerek adeta ölüme terk edilen Gazze halkına ilk yardım Türkiye'den geldi.
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