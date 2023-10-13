İsrail tarafından abluka altına alınarak ölüme terk edilen Gazze halkına ilk insani yardım Türkiye'den

İsrail tarafından günlerdir bombalanan, elektriği, suyu kesilen gıda girişine izin verilmeyerek adeta ölüme terk edilen Gazze halkına ilk yardım Türkiye'den geldi.

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İsrail tarafından abluka altına alınarak ölüme terk edilen Gazze halkına ilk insani yardım Türkiye'den 1

Son dakika Gazze: Türkiye açlığa ve susuzluğa mahkum edilen Gazze'ye ilk insani yardımı gönderiyor. Yardımın Mısır üzerinden ulaştırılacağı öğrenildi.

GAZZELİLERİN SESİNİ TÜRKİYE DUYUYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yardım uçaklarının Mısır'a doğru yola çıktığı bildirildi.

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