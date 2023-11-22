İsrail ve Hamas arasında ateş kes anlaşması sağlandı! Netanyahu resmen ilan etti! İşte anlaşmanın şartları

İsrail'in Gazze'ye günlerdir bomba yağdırarak on binlerce masum insanları katletmesi sürerken, Katar'da yapılan ateşkes görüşmeleri sonuç vererek İsrail ile Hamas arasında ateş kes anlaşması yapıldığı açıklandı. Resmi açıklamayı Netenyahu duyurdu. İşte anlaşmanın şartları.

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İsrail ve Hamas arasında ateş kes anlaşması sağlandı! Netanyahu resmen ilan etti! İşte anlaşmanın şartları 1

Son dakika Binyamin Netanyahu haberleri: İsrail'in, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'de yeniden başlattığı katliam saldırıları sürerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan esir takası konusunda çarpıcı bir açıklama yaptı.

İSRAİL VE HAMAS ANLAŞTI

Netanyahu, rehineler konusunda Hamas ile anlaştıklarını belirterek, "Rehineler aşamalar halinde serbest bırakılacak. İsrail hükümeti zor bir kararla karşı karşıya kaldı ancak doğru kararı verdi. ABD Başkanı Joe Biden anlaşmanın daha fazla rehineyi içerecek şekilde geliştirilmesine yardım etti. Anlaşma Kızılhaç'ın Hamas'a kalan rehineler için tıbbi destek sağlamasını da içeriyor" dedi.

'ATEŞKES SAĞLANSA DAHİ HAMAS'LA SAVAŞA DEVAM EDECEĞİZ'

Netanyahu, “Savaşa devam ediyoruz ve tüm hedeflere ulaşana kadar bunu sürdüreceğiz. Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas'la savaşa devam edeceğiz. Hamas'ı ortadan kaldıracağız, kaçırılanların hepsini geri getireceğiz ve Gazze'de İsrail'i tehdit eden hiçbir unsurun kalmayacağını garanti edeceğiz." dedi.

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