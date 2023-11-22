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İsrail ve Hamas arasında ateş kes anlaşması sağlandı! Netanyahu resmen ilan etti! İşte anlaşmanın şartları
İsrail'in Gazze'ye günlerdir bomba yağdırarak on binlerce masum insanları katletmesi sürerken, Katar'da yapılan ateşkes görüşmeleri sonuç vererek İsrail ile Hamas arasında ateş kes anlaşması yapıldığı açıklandı. Resmi açıklamayı Netenyahu duyurdu. İşte anlaşmanın şartları.
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