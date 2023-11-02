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İsrail yanlıları buz kesti! ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez İsraile ateş püskürdü
İsrail'in Gazze'de günlerce sivil halkı çocuk kadın yaşlı demeden katletmesine dünyanın sessiz kalması vicdanları yaralamıştı özellikle ABD'nin bu vahşete koşulsuz destek vermesi tepkiler neden oluyor. En etkili tepkiyi ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez, göstererek İsrail'e ateş püskürdü. O tepki anında temsilciler meclisindeki İsrail yanlıları adeta buz kesti.
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