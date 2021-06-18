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  3. İsrail zulümlerine devam ediyor! Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırı: 9 yaralı

İsrail zulümlerine devam ediyor! Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırı: 9 yaralı

Yahudiler tarafından düzenlenen yürüyüşte Hz. Muhammed'e hakaret edildiği gerekçesiyle protesto yürüyüşü düzenleyen Filistinliler İsrail polisinin şiddeti ile karşılaştı. Halkın üzerine ateş açılırken, çıkan olaylarda 9 Filistinli yaralandı.

İsrail zulümlerine devam ediyor! Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırı: 9 yaralı

İsrail polisinin Filistinlilere uyguladığı şiddet devam ediyor. İsrail polisi, Yahudilerin Hazreti Muhammed’e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahalede bulundu.

YADUDİLER HZ. MUHAMMED'İ HEDEF ALAN YÜRÜYÜŞ DÜZENLEDİ

Filistinliler Hz. Muhammed'e yönelik hakareti protesto etmek için bir araya geldi. Mescid-i Aksa’da, aşırı sağcı Yahudilerin bayrak yürüyüşünde Hazreti Muhammed’e hakaret etmesi protesto edildi. Yüzlerce Filistinli, Harem-i Şerif’te kılınan cuma namazı sonrası Kubbetu’s Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki revakların altında toplandı. Ancak yürüyüşe geçen Filistinliler, şiddetle karşılaştı.

İsrail zulümlerine devam ediyor! Mescid-i Aksada Filistinlilere saldırı: 9 yaralı

SİLSİLE KAPISINDA ATEŞ AÇILDI

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın Silsile Kapısı bölgesinde plastik mermilerle ateş açtı. Filistinliler ise İsrail polisine taş attı. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa’da “plastik mermi ve ses bombasıyla” müdahalesinde 9 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail zulümlerine devam ediyor! Mescid-i Aksada Filistinlilere saldırı: 9 yaralıAçıklamada, yaralılardan bazılarının darbedildiği ve 3 Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı vurgulandı. Aşırı sağcı Yahudiler, 15 Haziran’da İsrail polisinin korumasında Şam Kapısı’nda "bayrak yürüyüşü" düzenlemiş, yürüyüş sırasında Hazreti Muhammed’e hakaret etmişlerdi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

İsrail zulümlerine devam ediyor! Mescid-i Aksada Filistinlilere saldırı: 9 yaralı

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