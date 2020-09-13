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İsrail'de 18 eylülden itibaren sokağa çıkmak yasak

İsrail medyasının duyurduğu habere göre, tüm dünyay ıetkisi altına alan yeni tip koronavirüs kapsamında, ülkede hızla artan vaka sayıları nedeniyle 18 Eylül Cuma tarihinden itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İsrail'de 18 eylülden itibaren sokağa çıkmak yasak

İsrail medyası, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 18 Eylül Cuma günü başlayacak sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı süpermarket, eczane gibi önemli yerler dışında restoran, otel, kültür ve eğlence mekanları ile mağazaların kapatılmasını içerecek.

İsrail'de 18 eylülden itibaren sokağa çıkmak yasak

ÜÇ AŞAMADA SALGINLA MÜCADELE

Birçok özel ve kamu işyeri de kapatılacak veya kısmen evden çalışacağı ifade edildi. Restoranlar sadece teslimat hizmetiyle açık kalacak. Özel eğitim dışında tüm eğitim kurumları kapatılacak, uzaktan eğitime geçilecek. İsrail Korona Kabinesi olarak adlandırılan merciden yapılan açıklamada, salgınla mücadele planı üç aşama içerecek.

Korona Kabinesi tarafından teklif edilen ikinci aşamanın içeriğinde; şehirlerarası seyahat kısıtlaması, etkinlik ve iş yeri kısıtlaması, kamu sektörünün acil duruma geçirilmesi gibi tedbirler yer alıyor. Üç aşamalı salgın planının son aşaması ise ilk iki aşamanın sonuçlarına göre yeniden düzenlenecek.

İsrail'de 18 eylülden itibaren sokağa çıkmak yasak

'NETANYAHU İSTİFA' PROTESTOLARI DEVAM EDİYOR

18 Eylül'den itibaren eve kapanmaya hazırlanan İsrail'de diğer yandan Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı protestolar devam ediyor. Dün Başbakanın evinin önünde sürekli toplanan kalabalıklar, hakkındaki yolsuzluk davaları sebebiyle Netanyahu'yu istifaya çağırdı.

Berna Akkaya
Editör


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