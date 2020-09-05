İtalyan ekibi Lazio ile anlaşan Vedat Muriç kimdir? Transfer Bedeli Ne Kadar Oldu?İsrail’de Binyamin Netanyahu karşıtı gösteririciler Netanyahu'yu istifaya çağırdıKürt kökenli mevsimlik tarım işçilerinin darp edildiği iddiaları diğer işçiler tarafından yalanlandıGünlük burç yorumları 6 Eylül Pazar 2020ÖSYM'den KPSS'ye girecek adaylara kritik uyarı!Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı: 12 kişi yaralandı!MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Eylül Cumartesi MasterchefDakka'da dün gece camide yaşanan patlama sonrası ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.Husilere ait iki İHA, Yemen ordusu tarafından Hudeyde vilayetinde düşürüldüA Milli Futbol Takımı Sırbistan maçına çok farklı bir kadro ile çıkacak
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. İsrail’de Binyamin Netanyahu karşıtı gösteririciler Netanyahu'yu istifaya çağırdı

İsrail’de Binyamin Netanyahu karşıtı gösteririciler Netanyahu'yu istifaya çağırdı

Batı Kudüs’teki Başbakanlık rezidansı önünde toplanan göstericiler, Netanyahu’yu istifaya çağırdı."Siyah Bayraklılar Hareketi" olarak bilinen grup tarafından düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.Netanyahu kastedilerek "suç başbakanı" yazılı afişler taşıyan göstericiler sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı attı.

İsrail’de Binyamin Netanyahu karşıtı gösteririciler Netanyahu'yu istifaya çağırdı

KUDÜS (AA) - İsrail’de binlerde kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.

Batı Kudüs’teki Başbakanlık rezidansı önünde toplanan göstericiler, Netanyahu’yu istifaya çağırdı.

"Siyah Bayraklılar Hareketi" olarak bilinen grup tarafından düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Netanyahu kastedilerek "suç başbakanı" yazılı afişler taşıyan göstericiler sık sık "Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı attı.

Polis, bazı kişileri gözaltına almaya çalışırken, buna tepki gösteren protestocular polise "utan" diye bağırdı.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin yüzde 20’yi geçtiği İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler, yaklaşık 3 aydır artarak devam ediyor.

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT