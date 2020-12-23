İsrail'de koronavirüsün daha bulaşıcı yeni türü saptandı!

Bakanlık koronavirüsün İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türünün İsrail'de saptandığını duyurdu..

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 4 kişide İngiltere'de tespit edilen koronavirüsün yeni bulaşıcı türüne rastlandığı kaydedildi.

Bakanlık, virüsün tespit edildiği kişilerdeb 3'nün bir süre önce İngiltere'den döndüğü, diğerinin ise İsrail dışına çıkmadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İngiltere'nin güneydoğusunda koronavirüsün daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti.

Bunun üzerine İsrail, 20 Aralık'ta İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan gelecek yabancıların ülkeye alınmayacağını, söz konusu ülkelerden dönen İsraillilere ise belirlenen otellerde 10 ila 14 gün karantinada kalmalarının zorunlu hale getirildiğini duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi pazartesi günü de çalışma vizesi olan yabancılar ve aileleri hariç tüm yabancıların en az 10 gün boyunca İsrail'e girişine yasak getirmişti.

Ayrıca yurt dışından dönen tüm İsrailliler, bugün 22.00'den itibaren evleri yerine belirlenen otellerde karantinada tutulacak.

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