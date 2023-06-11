İsrail'de Netenyahu karşıtı protestolar durmak bilmiyor

Netanyahu Hükümetine Karşı İsrail'de Gösteriler Sürüyor İsrailliler, Başbakan Netanyahu'nun Yargı Düzenlemesine Karşı 23. Haftadaki Gösterilerde Bir Araya Geldi.

"Filistinlilerin hayatı önemlidir"

İsrailliler, Gösterilerde Demokrasi ve İşgal Karşıtlığını Vurguladı Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa ve Birüssebive Rehovot gibi şehirlerde toplamda 100 binden fazla İsrailli, hükümetin yargı düzenlemelerini protesto etmek amacıyla gösterilere katıldı.

Tel Aviv'deki Kaplan Caddesi'nde toplanan on binlerce gösterici, demokrasiye vurgu yaparak aşırı sağcı politikacıları eleştirdi. "Ne kadar geriye gidebiliriz?" ve "Demokrasinin yok olmasına karşı direnin" yazılı dövizler taşıdılar.

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İsrail işgali karşıtı protestocular da gösterilere katılarak "İşgalle demokrasi olmaz" ve "Filistinlilerin hayatı önemlidir" gibi mesajlar içeren pankartlar taşıdılar.

Arap Toplumundaki Organize Suç Kurbanlarına Saygı Duruşu

İsrail'deki protestolarda, ülkenin Arap toplumunda artan organize suç sorunu ön plana çıktı. Göstericiler, Netanyahu hükümetini ve aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir gibi yetkilileri, Arap toplumundaki organize suçla mücadele için gerekli adımları atmamakla suçladılar ve bu kesimin sorunlarına karşı ihmalkar davrandıklarını dile getirdiler.

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Göstericiler, dövizler taşıyarak bu soruna dikkat çekti ve Arap toplumunda organize suçun kurbanlarına yönelik bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirdi. Yılbaşından bu yana 101 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen organize suçun kurbanlarına karşı duyulan saygıyı göstermek amacıyla bu anlamlı eylem gerçekleştirildi.

Batı Kudüs'te binlerce gösterici Cumhurbaşkanlığı Rezidansı önünde toplandı. Hayfa'da eski Başbakan Ehud Barak göstericilere destek verirken, Modiin kentinde ise muhalif Macar aktivist ve protesto lideri Katalin Törley, göstericilere hitap etti. Bu şekilde farklı bölgelerdeki protestolarda Arap toplumundaki organize suç sorununa dikkat çekilmeye çalışıldı.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin tarafından duyurulan yargı reformu

Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlamayı ve iktidarın yargı atamalarında daha etkili olmayı amaçlıyor. Ancak bu düzenleme, 27 Mart tarihinde ülke genelinde artan kitlesel protestolara ve grevlere yol açmıştı.

Başbakan Netanyahu, protestoların etkisiyle yargı düzenlemesini ertelemek zorunda kaldığını açıklamıştı. Ancak geçtiğimiz ay Meclisten geçen 2023-2024 bütçesinin ardından Netanyahu, yargı düzenlemesini yeniden Meclise getireceklerini duyurmuştu.

Bu gelişme, yargı düzenlemesinin hâlâ gündemde olduğunu ve Netanyahu hükümetinin bu konuda kararlı olduğunu göstermektedir. Yargı düzenlemesinin yeniden ele alınması, İsrail'deki siyasi ve toplumsal tartışmaların devam etmesine ve protestoların yeniden alevlenmesine neden olabilir.