İsrail'de sirenler çalmaya başladı! Netanyahu hızlı bir şekilde sığınağa götürüldü!

İsrail'de Başbakan Netanyahu, Ashdod'a seçim kampanyası ziyareti yaptı ve bu esnada sirenler çalmaya başladı. Roket alarmı verildiği sırada Netanyahu ani bir şekilde sahneden indirilip sığınağa götürüldü.

Bazı İsrailliler patlama sesi duyduklarını söyledi. Bunun üzerine Ashdod Belediyesi ile yerel polis şehre düşen roket olmadığını açıkladı. İsrail Ordusu ise olayı araştırdıklarını duyurdu.