İsrail'de sirenler çalmaya başladı! Netanyahu hızlı bir şekilde sığınağa götürüldü!
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Ashdod'a seçim kampanyası ziyareti düzenlediği esnada sirenler çalmaya başladı. Netanyahu roket alarmı sebebiyle apar topar sahneden indirildi ve sığınağa götürüldü.
İsrail'de Başbakan Netanyahu, Ashdod'a seçim kampanyası ziyareti yaptı ve bu esnada sirenler çalmaya başladı. Roket alarmı verildiği sırada Netanyahu ani bir şekilde sahneden indirilip sığınağa götürüldü.
Bazı İsrailliler patlama sesi duyduklarını söyledi. Bunun üzerine Ashdod Belediyesi ile yerel polis şehre düşen roket olmadığını açıkladı. İsrail Ordusu ise olayı araştırdıklarını duyurdu.
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