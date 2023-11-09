İsrail'e tepkiler her geçen gün artıyor! ABD’de Kongre çalışanları: Artık sessiz kalmaya tahammülümüz yok

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları artarak devam ederken dünyanın çeşitli yerlerinde tepkiler yükseliyor. Bu kapsamda ABD'de 100'den fazla Kongre çalışanı bir protesto gerçekleştirerek "Artık sessiz kalmaya tahammülümüz yok" dedi.

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İsrail'e tepkiler her geçen gün artıyor! ABD’de Kongre çalışanları: Artık sessiz kalmaya tahammülümüz yok

ABD'nin başkenti Washington DC'de 100'den fazla Kongre çalışanı Kongre Binası önünde bir araya gelerek, Gazze'de ateşkes yapılması çağrısında bulundu.

Göstericiler, "Artık sessiz kalmaya tahammülümüz yok" ifadelerini kullanarak, "Seçmenlerimiz ateşkes için yalvarıyor ve biz de onların çağrılarına cevap veren çalışanlarız. Capitol Hill'deki patronlarımızın çoğu temsil ettikleri insanları dinlemiyor. Liderlerimizden seslerini yükseltmelerini, ateşkes çağrısı yapmalarını, tüm rehineleri serbest bırakmalarını ve derhal gerilimi düşürmelerini talep ediyoruz" dedi.

"Ateşkes şimdi" yazılı pankart açan Kongre çalışanları, çatışmalarda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunarak, Kongre binasının merdivenlerine ve önüne gül ve karanfil bıraktı.

ABD'li seçmenlerin yüzde 66'sı ateşkesi destekliyor

Data for Progress tarafından 20 Ekim'de yayınlanan bir ankete göre, ABD'li seçmenlerin yüzde 66'sı ABD Başkanı Joe Biden'ın ateşkes çağrısı yapmasını istiyor. Ankete göre ayrıca, Demokratların yüzde 80'i bu çağrıyı destekliyor.

ABD Temsilciler Meclisi'nde az sayıda temsilci ateşkes çağrısında bulunurken, "insani duraklamalara" destek daha yüksek. Dick Durban geçen hafta insani ateşkes çağrısında bulunan ilk ABD Senatörü olarak kayıtlara geçti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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