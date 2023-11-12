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İsrail'in Gazze katliamına uzun süre sessiz kalan Avrupa birliği (AB) Gazzede derhal ateşkes çağrısında bulundu
İsrail'in 37 gündür çocuk, kadın, yaşlı demeden sivil ve savunmasız insanları acımasızca katliam yaparak öldürmesine sessiz kalan Avrupa birliği (AB) Gazze'de derhal ateş keş çağrısında bulunarak insani koridor oluşturulmasını istedi.
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