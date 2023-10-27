İsrail'in işgali altındaki Mescid-i Aksa’da 3. cuma: Cuma namazı kılmak isteyenlere gaz ve tazyikli su sıktı!

İsrail ve Filistin'deki çatışmaların 3'üncü haftasında İsrail güçleri Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere gaz bombası ile müdahale etti.

İsrail ve Filistin'deki çatışmalar, 21 gündür sürüyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da çatışmaların başlamasından bu yana 3'üncü Cuma namazı kılındı.

Filistinlilerin bir kısmı İsrail'in sıkı denetimi ve yaş kısıtlaması altında Mescid-i Aksa'ya alınırken, bir kısmı da Mescid-i Aksa çevresinde namaz kıldı. İsrail polisi ve askerleri, ibadet etmelerini engellediği Müslümanlara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.